banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
Akdeniz Oyunları’nda ilk altın madalya Eray Şamdan’dan
Akdeniz Oyunları’nda ilk altın madalya Eray Şamdan’dan
Balıkçı Kenan: 'Balık yemenin mevsimi olmaz'
Balıkçı Kenan: 'Balık yemenin mevsimi olmaz'
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!

Yıkılma tehlikesi olan bina tahliye edildi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde vatandaşlar tarafından sallandığı yönünde ihbar yapılan inşaat çalışmasının bitişiğindeki eski bina tedbiren tahliye edildi.

Asayiş 26.06.2022, 23:30
Yıkılma tehlikesi olan bina tahliye edildi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde vatandaşlar tarafından sallandığı yönünde ihbar yapılan inşaat çalışmasının bitişiğindeki eski bina tedbiren tahliye edildi.

Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi’nde yeni başlayan inşaat çalışması nedeniyle sokakta bulunan eski bir binanın zaman zaman sallanması üzerine bina tahliye edildi. 4 katlı binanın zemininde kısmi bir toprak kayması yaşandığı gözlemlendi.

Yoldan geçen araçların binada sallantıya yol açması üzerine Emniyet Trafik ve Belediye Zabıta ekiplerince güvenlik önlemi alınarak; Nazım Sav Caddesi’nin bir kısmı geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Yorumlar (0)
23°
açık