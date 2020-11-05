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Yıkılan Rıza Bey Apartmanı önünde yürek burkan görüntüler
İZMİR’DEKİ DEPREMDE YIKILAN VE 34 KİŞİYE MEZAR OLAN RIZA BEY APARTMANI’NIN ÖNÜNDE YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER YAŞANDI. APARTMANIN ÖNÜNE GELEN KALABALIK KARANFİLLER BIRAKIRKEN DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI, ÖLENLERİN YAKINLARI DAKİKALARCA GÖZYAŞI DÖKTÜ.
Asayiş 05.11.2020, 21:13
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İzmir’deki depremde yıkılan ve 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı’nın önünde yürek burkan görüntüler yaşandı. Apartmanın önüne gelen kalabalık karanfiller bırakırken duygu dolu anlar yaşandı, ölenlerin yakınları dakikalarca gözyaşı döktü.
İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı’nda 34 kişi yaşamını yitirmişti. Apartmanda enkaz çalışmaları tamamlanırken, geriye boş bir arazi ve yürek burkan görüntüler kaldı. Onlarca kişi de akşam saatlerinde yıkılan apartmanın önüne geldi. Karanfillerin bırakıldığı alanda mumlar yakıldı. Yıkılan apartman önüne gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının dakikalarca gözyaşı dökmesi alandaki herkesi duygulandırdı.
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