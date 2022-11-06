Yıkılan okulun metruk spor salonu alev alev yandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yıkılan lisenin metruk haldeki spor salonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sedat Kirtetepe Caddesi 195.Sokak’ta bulunan Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin eski spor salonunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri, alevlere teslim olan spor salonundaki yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı.