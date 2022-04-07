Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın içinde yapımı devam eden duvarın yıkılması sonucu 1 işçi ağır yaralandı.

Olay Hamzabey Mahallesindeki Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın içinde restorasyon çalışmaları yapan işçi Cemalettin U.(48)’nun üzerine yapımı devam eden duvar yıkıldı. Yıkılan duvarın altında kalan işçinin imdadına iş arkadaşları yetişti. Tuğla yığını altından çıkarılan işçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücüdunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.