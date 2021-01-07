Yıkılan binaların demirlerini toplayan hurdacılar birbirlerine girdi

İzmir’in Bornova ilçesinde, depremde hasar aldıktan sonra alınan kararla yıkılan bir binanın demirlerini toplayan iki hurdacı grup, taşlı ve sopalı kavga etti. 2 kişinin yaralandığı kavra cep telefonuyla görüntülendi.

İzmir’de, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerinde ağır hasar gören bir bina, alınan kararla beraber yıkıldı. Dün saat 18.00 sıralarında binanın enkazında demirleri toplamak isteyen hurdacılar arasında ise anlaşmazlık çıktı. Demirleri kimin toplayacağı konusunda anlaşamayan iki hurdacı grup, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirine girdi. Kadın ve çocukların da bulunduğu kavgada iki grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada kafalarına taş isabet eden 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, taşlı sopalı kavga anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.