Yıkanmak için girdiği sulama kanalı sonu oldu
KAYSERİ'NİN BÜNYAN İLÇESİNDE ÇOBANLIK YAPAN YABANCI UYRUKLU ŞAHIS, YIKANMAK İÇİN GİRDİĞİ SULAMA KANALINDA BOĞULARAK CAN VERDİ.
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde çobanlık yapan yabancı uyruklu şahıs, yıkanmak için girdiği sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Elbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çobanlık yapan yabancı uyruklu Abdullah Suhbatullah (24), yıkanmak için girdiği sulama kanalında bir süre gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kanalın etrafında güvenlik önlemi alırken, Türkuaz ekipleri suda kaybolan Suhbatullah’ın cansız bedenini kısa süre içerisinde bularak çıkardı. Talihsiz çobanın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Suhbatullah’ın yakınları da meraklı gözlerle çalışmaları inceledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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