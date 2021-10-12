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Yıkanmak için girdiği su dolu çukurda boğuldu

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bir çoban, yıkanmak için girdiği su dolu çukurda boğuldu. Çobanın cansız bedeni, AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

Asayiş 12.10.2021, 18:39
Yıkanmak için girdiği su dolu çukurda boğuldu

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bir çoban, yıkanmak için girdiği su dolu çukurda boğuldu. Çobanın cansız bedeni, AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

Olay, Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Işıkvuran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çobanlık yapan Afgan uyruklu 22 yaşındaki Nedip Afgani, hayvanları otlattığı esnada, maden ocağının açtığı çukura dolan su birikintisine girerek yıkanmak istedi. Derin olan sudan çıkamayan çobanı göremeyen köylüler durumu jandarma, 112 ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, su birikintisinin kıyısında çobanın giysilerini gördü. Birikintide arama çalışması yapan AFAD ekipleri bir süre sonra çobanın cansız bedenine ulaştı.

Çobanın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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