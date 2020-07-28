YHT’ye tuvalet ve atık su vakum sistemleri üreten fabrikada yangın

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) tuvalet ile su vakum sistemlerini üreten elektromekanik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan Modern Sanayi sitesi içerisindeki 8030 no’lu Sokak’ta üzerindeki elektromekanik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı işçilerin de çalışma saatinde fabrikadan dumanlar yükselmeye başladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince söndürülen yangının dumanından etkilenen F.K., Ö.E., Y.K. ve R.K. isimli 4 işçi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen işçiler, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın sonucu maddi hasar meydana gelen fabrikada ise Yüksek Hızlı Trenin tuvalet ve atık su vakum sistemlerinin üretildiği öğrenildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.