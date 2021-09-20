banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

YHT kazasına ilişkin davada dönemin TCDD Genel Müdür Yardımcısı dinlendi

Ankara’da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin görülen duruşmada dönemin TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar tanık olarak dinlendi.

Asayiş 20.09.2021, 14:41
YHT kazasına ilişkin davada dönemin TCDD Genel Müdür Yardımcısı dinlendi

Ankara’da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin görülen duruşmada dönemin TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar tanık olarak dinlendi.

Başkentte 2018 yılında meydana gelen, 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 107 kişinin yaralandığı YHT kazasıyla ilgili görülen duruşmaya Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Önceki celse sanık avukatları tarafından trenin kara kutusunun bilirkişi tarafından incelenmesi talep edilmişti. Dava dosyasına gelen evrakların okunmasının ardından raporun yasal dayanağı olmadığını belirten avukatlar, raporu hazırlayanların uzmanlık alanlarına yer verilmediğini ifade etti.

Dönemin TCDD Genel Müdür Yardımcısı Çağlar ise bazı zamanlarda görevlendirmedeki eksikliklerin şehir dışından temin edildiğini söyleyerek kaza günü çalışan makasçının Samsun’dan geldiğini ve yeteri kadar eğitim verilmediğini belirtti.

“Manevra hareketlerinin değiştirilmesi bölge müdürlüğünün sorumluluğunda”

Samsun’dan getirilen makasçının Ankara’da görevlendirilmesinde bir bilgisinin olmadığını söyleyen Çağlar, "Trenin manevra hareketlerinin değiştirilmesi bölge müdürlüğünün sorumluluğu altında. Elektronik sistem olup olmadığı hakkında da bir bilgim yok, ben göreve geldiğimde çalışan bir sistem vardı” dedi. Sanık ve sanık avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 10 sanığın aynı hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0