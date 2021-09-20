YHT kazasına ilişkin davada dönemin TCDD Genel Müdür Yardımcısı dinlendi

Ankara’da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin görülen duruşmada dönemin TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar tanık olarak dinlendi.

Başkentte 2018 yılında meydana gelen, 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 107 kişinin yaralandığı YHT kazasıyla ilgili görülen duruşmaya Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Önceki celse sanık avukatları tarafından trenin kara kutusunun bilirkişi tarafından incelenmesi talep edilmişti. Dava dosyasına gelen evrakların okunmasının ardından raporun yasal dayanağı olmadığını belirten avukatlar, raporu hazırlayanların uzmanlık alanlarına yer verilmediğini ifade etti.

Dönemin TCDD Genel Müdür Yardımcısı Çağlar ise bazı zamanlarda görevlendirmedeki eksikliklerin şehir dışından temin edildiğini söyleyerek kaza günü çalışan makasçının Samsun’dan geldiğini ve yeteri kadar eğitim verilmediğini belirtti.

“Manevra hareketlerinin değiştirilmesi bölge müdürlüğünün sorumluluğunda”

Samsun’dan getirilen makasçının Ankara’da görevlendirilmesinde bir bilgisinin olmadığını söyleyen Çağlar, "Trenin manevra hareketlerinin değiştirilmesi bölge müdürlüğünün sorumluluğu altında. Elektronik sistem olup olmadığı hakkında da bir bilgim yok, ben göreve geldiğimde çalışan bir sistem vardı” dedi. Sanık ve sanık avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 10 sanığın aynı hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.