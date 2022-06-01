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Yetki belgesi olmadan sigara satıyordu, jandarma yakaladı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince depoya yapılan operasyonda, 33 bini boş, 2 bini dolu makaron 168.5 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Konuya ilişkin depoyu kullanan şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Asayiş 01.06.2022, 15:53
Yetki belgesi olmadan sigara satıyordu, jandarma yakaladı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince depoya yapılan operasyonda, 33 bini boş, 2 bini dolu makaron 168.5 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Konuya ilişkin depoyu kullanan şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, M.D. isimli şahsın yetki belgesi almadan ticari amaçla Ağalar Mahallesi bulanan depoda makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün doldurulmuş olarak sattığı bilgi alan jandarma ekipleri, inceleme başlattı. Depoda yapılan aramalarda, 33 bini boş, 2 bini dolu makaron168.5 kg kıyılmış tütün, 2 adet makaron doldurma makinesi ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak depoyu kullanan şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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