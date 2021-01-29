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Yeşilköy sahilinde sörf keyfi havadan görüntülendi
İstanbul’da etkili olan lodosu fırsat bilen sörf tutkunlarının Yeşilköy sahilindeki sörf keyfi havadan görüntülendi.
Asayiş 29.01.2021, 17:13
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İstanbul’da etkili olan lodosu fırsat bilen sörf tutkunlarının Yeşilköy sahilindeki sörf keyfi havadan görüntülendi.İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodosu sörf tutkunları fırsata çevirdi. Bakırköy Yeşilköy sahilinde dev dalgalarla buluşan 4 adrenalin tutkunu sporcu dalgalara meydan okudu. Ayaklarında sörf tahtaları, ellerinde iplerle sporcular adeta denizde dans edip kendilerini metrelerce yukarı fırlattı.