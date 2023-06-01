Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı örgüt üyeliğinden tutuklandı

Eskişehir merkezli bir soruşturma kapsamında 30 Nisan'da gözaltına alınan ve ev hapsi cezası ile serbest bırakılan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) İzmir Milletvekili Adayı Meryem Yıldırım "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre dosya savcısının ev hapsi cezasına itiraz etmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Yıldırım, ifade vermek için gittiği İzmir Adliyesi'nde tutuklandı.

"Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanan Yıldırım, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.