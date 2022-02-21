Yeşil sahada yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde oynanan Besni Akın Spor ile Siverek Belediye Spor maçı sonrası yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Yeşil sahada çıkan kavgada yaralanan ve fenalık geçirenler hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 12. Hafta mücadelesinde Besni ilçe Stadyumunda Besni Akın Spor ile Siverek Belediye Spor arasında maç oynandı. Kıyasıya mücadelenin verildiği maç 1-1 beraber bitti. Maç sonrası her iki takımın oyuncuları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü. Kulüp yöneticilerinin de kavgaya dahil olmasıyla yeşil saha savaş alanına döndü. Polis ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği kavgada yaralanan 1 kişi ile fenalaşan 1 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.