banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti

Yerli ’Marilyn Monroe’ dilenci kızı darp etti

Mardin’de yaşayan ve yerli ’Marilyn Monroe’ olarak bilinen Melek Karahan’ın dükkanının yanına oturan dilenci kızı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 17.08.2021, 17:15
Yerli ’Marilyn Monroe’ dilenci kızı darp etti

Mardin’de yaşayan ve yerli ’Marilyn Monroe’ olarak bilinen Melek Karahan’ın dükkanının yanına oturan dilenci kızı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, bölgede yerli ’Marilyn Monroe’ olarak tanına Melek Karahan, sabun sattığı dükkanının önünde oturan dilenci kızı zorla iş yerine götürüp kapıyı da kapatmaya çalıştı. Yoldan geçen ve duruma engel olan vatandaşlarla da kavga eden Karahan, dilenci kızı da kaldırıp yere atarak darp etti. Karahan’ın dilenci kızı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Karahan’ın küçük kıza yardım etmeye çalışan vatandaşlara hakaret savurduğu öğrenildi.
Yorumlar (0)
31°
açık