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Yerleşim yerlerine ulaşan alevlerin önüne geçildi

Osmaniye’de çıkan orman yangınında, alevlerin evlere yaklaşmasının önüne geçildi. Yangına müdahale sürüyor.

Asayiş 15.07.2021, 16:38
Yerleşim yerlerine ulaşan alevlerin önüne geçildi
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Osmaniye’de çıkan orman yangınında, alevlerin evlere yaklaşmasının önüne geçildi. Yangına müdahale sürüyor.

Çamlıkevler Mahallesi’nde Osmaniye Devlet Hastanesi’nin yakınında ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın evlere kadar ulaştı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerde tahliye işlemi başlatıldı. Karadan onlarca ekibin ve polis TOMA’sının müdahale ettiği yangına havadan da helikopterler destek verirken, birçok itfaiye eri ve vatandaş dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler, 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Ormanlık alandaki yangına müdahale sürüyor.
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