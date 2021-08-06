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Yerleşim yeri yakınında başlayan yangın büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Bahçe ilçesine bağlı Aşağı Karderesi köyü yakınlarında başlayan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Asayiş 06.08.2021, 20:29
Yerleşim yeri yakınında başlayan yangın büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Bahçe ilçesine bağlı Aşağı Karderesi köyü yakınlarında başlayan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Bahçe ilçesi Aşağı Karderesi köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin haber vermesi üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sarp arazide başlayan yangına karadan ekipler müdahale ederken havadan da bir helikopter müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çabasıyla büyümeden kısa sürede söndürülen alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.
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