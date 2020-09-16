Yer:Elazığ, Covidli hasta bu kadar da olmaz dedirtti
ELAZIĞ’DA KORANA VİRÜS (COVİD-19) TESTİ POZİTİF OLMASINA RAĞMEN KARANTİNAYI İHLAL EDİP DÜKKANINI AÇAN VATANDAŞ, PES DEDİRTTİ. VATANDAŞLARIN CANINI HİÇE SAYAN ESNAF, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜKKANINDA SATIŞ YAPARKEN YAKALANARAK AMBULANSA YURDA GÖTÜRÜLDÜ.
Elazığ’da Korana virüs (Covid-19) testi pozitif olmasına rağmen karantinayı ihlal edip iş yerini açan şahıs, polis tarafından yakalanarak ambulansa yurda götürüldü.
Olay, kent merkezinde Şehit İlhanlar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iş yeri bulunan ve Covid-19 testi pozitif çıkan A.K. (49), 14 gün karantinaya alındı. Evinde bulunamayan şahsı polis, karantinada olmasına rağmen iş yerini açarak satış yapmaya başladığı dükkanında yakaladı. Polis, hemen sağlık ekiplerine bildirerek ambulans istedi. Bu sırada şahsın polise, ‘Adam mı öldürdüm’ dediği bunun üzerine ise polisin ise ‘Şu anda bu şekilde adam öldürmeye teşebbüs ediyorsun’ dediği öğrenildi.
Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa önce eldiven verdi ve yeni maske taktırarak ambulansa aldı. Şahıs ambulansla, Elazığ Valiliği tarafından alınan karar gereği karantina süresi bitene kadar kalacağı İzzetpaşa Öğrenci Yurdu’na götürüldü.
Öte yandan şahsa pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL’lik cezai işlem uygulandığı, ayrıca yurtta kaldığı süre içerisindeki barınma masraflarının kendisinden tahsil edileceği belirtildi.
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