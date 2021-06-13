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Yerel televizyonun yayın aracına saldırı

Aydın’da yaklaşık 4,5 yıl önce yayın hayatına başlayan yerel televizyonun yayın aracı saldırıya uğradı.

Asayiş 13.06.2021, 13:00
Yerel televizyonun yayın aracına saldırı

Aydın’da yaklaşık 4,5 yıl önce yayın hayatına başlayan yerel televizyonun yayın aracı saldırıya uğradı.

Olay, yerel televizyonun Aydın-Muğla karayolu üzerinde bulunan binasının önünde meydana geldi. İddiaya göre gece ticari taksi ile bölgeye gelen bir şahıs, yol kenarında park halinde olan yayın aracının ön ve yan camlarını sert bir cisimle vurarak

kırdıktan sonra çeşitli yerlerine zarar vererek bölgeden ayrıldı. Olaydan sabah haberdar olduklarını belirten televizyonun sorumlusu Emin Aydın’ın şikayeti üzerine polis konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bilmediklerini belirten Emin Aydın, "Gece ticari taksi ile gelen bir kişi taksi bölgede beklerken elindeki metal cisimle aracın camlarını kırıyor. Ve antenine ve bazı yerlerine zarar veriyor. Aynı taksi ile geri dönüyor. Biz şikayetçi olduk. Konuyla ilgili polisin çalışması sürüyor" dedi.
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