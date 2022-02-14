banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bu da Sevgililer Günü’ne özel kalpli hamburger
Bu da Sevgililer Günü’ne özel kalpli hamburger
Ukrayna, AGİT üyelerini 48 saat içinde toplantıya çağırdı
Ukrayna, AGİT üyelerini 48 saat içinde toplantıya çağırdı
Ahmet Nur Çebi:
Ahmet Nur Çebi: "Hakem hatalarından çok puan kaybettik"
İş dünyası yeni ekonomi paketi için ne diyor?
İş dünyası yeni ekonomi paketi için ne diyor?

Yere düşen çantayı çaldılar, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Erzurum’da 2 arkadaşın bir mağazaya girmek için araçtan indikleri sırada düşürdükleri çantayı aynı mağazadan çıkan bir aile çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 15 yaşlarındaki çocuk çantayı yerden alarak annesinin açtığı poşetin içerisine attı ve olay yerinden hızla uzaklaştıkları görüldü.

Asayiş 14.02.2022, 08:23
Yere düşen çantayı çaldılar, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Erzurum’da 2 arkadaşın bir mağazaya girmek için araçtan indikleri sırada düşürdükleri çantayı aynı mağazadan çıkan bir aile çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 15 yaşlarındaki çocuk çantayı yerden alarak annesinin açtığı poşetin içerisine attı ve olay yerinden hızla uzaklaştıkları görüldü.

Olay, dün Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Faruk Yiğit ve arkadaşı Ö.C. cadde üzerine araçlarını park ederek orada bulunan mağazaya girmek istedi. Araçtan indikleri sırada başka bir mağazadan aldıkları yüksek fiyatlı çanta araçtan yere düştü. Çantanın düştüğünü fark etmeyen iki arkadaş mağazaya girdi. O sırada mağazadan çıkan anne, baba ve çocuktan oluşan bir aile aracın yanında çantayı gördü. Çocuk hızlıca aldığı çantayı annesine getirdi. Anne elindeki poşeti açarak çantayı sakladı ve aile hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı.

Araca döndüklerinde çantanın olmadığını fark eden Faruk Yiğit ve arkadaşı Ö.C. çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde şok oldu. Bir çocuğun rahat tavırlarla çantayı aldığını ve annesine verdiğini gören 2 arkadaş soluğu polis karakolunda aldı. Kimliği belirsiz kişilerden şikayetçi olan arkadaşlar hırsızların çantayı geri getirmesi için çağrıda bulundu.

Hırsızların çantayı poşete atıp hiçbir şey olmamış gibi gittiklerini söyleyen Faruk Yiğit, “Arkadaşımla aracımı park ederken aldığımız çanta yere düşmüş. 5 dakika sonra bizle aynı mağazadan çıkan kişiler gördükleri çantayı güzelce alıyorlar poşete atıp hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlar. Alan kişi çocuk, insan üzerine bir not yazar arabanın üzerine bırakır. Ailenin tutumu çok yanlış. O çocuğa bu davranışı öğretmek veya o şekilde göstermek doğru değil” dedi.

Yiğit, aileden şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Şu an şikayetçi oldum. Teslim etseydiler şikayetçi olmayacaktım. Ailenin çok büyük bir sorumsuzluğu var. Ben suçu ailede görüyorum çocukta değildi. Çünkü yetiştirilme tarzı her zaman önemlidir. Emniyetten arkadaşlar ilgileniyor. İçerisinde önemli bir eşya yoktu. Manevi ve maddi değeri yüksekti. Ben yerlerinde olsam bir çanta için bunu yapmazdım. Gelsin teslim etsinler gerekirse şikayetimi geri çekerim. Zoruma giden bir çocuğun bunu yapmasıdır. Çok soğukkanlı şekilde çalıyorlar” açıklamalarında bulundu.

Polis şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatırken, her yerde çanta hırsızlarını araştırıyor.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 24 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Getafe 24 25
16. Granada 24 24
17. Mallorca 22 23
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11