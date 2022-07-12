Yerde kanlar içinde baygın bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yerde baygın ve yaralı halde bulunan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen O.Y., başından yaralanmış şekilde yerde yatarken çevredeki vatandaşlar tarafından bulundu. O.Y.’nin yerde baygın şekilde yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.Y.’nin yüzünde darp izleri olduğu belirlendi. O.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.