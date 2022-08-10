Yeraltı şebeke hattına giren hırsızlık şüphelisin feci ölümü

Antalya’da yer altındaki elektrik ve fiber internet kablolarının bulunduğu şebeke hattına giren hırsızlık şüphelisi, elektrik ana akımına kapılıp feci şekilde can verdi. Şahsın cenazesi ise şebekenin 100 metre uzağındaki diğer girişinden yaklaşık güçlükle çıkartılabildi.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yer altı kablo değişimi için şebeke hattına giren yetkililer, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis, sağlık ekipleri, itfaiye ve elektrik firmasına bağlı personeller sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın şebekedeki ana kabloda akıma kapılıp hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze 100 metre uzaklıktaki hat girişinden çıkartıldı

Şebeke hattına 100 metre uzaklıktaki rögardan giren ekipler, cenazeyi yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından yine giriş yaptıkları bölgeden çıkarttı. Bu sırada bazı vatandaşlar ve çalışanları cenazeyi görebilmek için kamyonun üzerine ve kasasına çıkarak adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlar polisin uyarısıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Üzerinden hırsızlık yaparken kullanılabilecek malzemeler çıktı

Cenazenin alındığı sırada ölen kişiye ait bir çanta da dışarıya çıkartıldı. Çantanın içerisinden hırsızlıkta kullanılan bıçak, pense, tornavida gibi çok sayıda malzemeler tespit edildi.

“Şebeke içerisinden ses geliyordu”

Görgü şahitlerinden Enes Demiral, “İnternet için arkadaşlar yenileme yaparken ses duyduklarını söyledi. Geldiğimizde kapak kapalıydı, üzerini kaldırdığımızda cesedi görüp polise haber verdik. Yaklaşık 3-4 aydır burada kablo hırsızlığı yaşanıyor. Kafasında tepe lambası falan vardı. Genelde hırsızlık için buradan çıkanlar da öyle çıkıyor. Elektrik ve internet kablosu çalıyorlar” dedi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.