Yer yer 1 metreyi bulan karda, "Eren-7 Mercan- Munzur" operasyonu sürüyor

Son yıllarda düzenlenen başarılı operasyonlarda huzur ve turizm kenti haline gelen Tunceli`de, bölücü terör örgütünün tamamen bitirilmesi için operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5 Ocak`ta “Eren-7 Mercan-Munzur” operasyonu başlatıldı.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Koruculardan oluşan 59 timde bin 62 personelin görev yaptığı operasyonda 5`inci güne girildi.

Yer yer 1 metreyi bulan karlı dağlarda timler, teröristlerin barınma noktalarına operasyonlar düzenleyerek çalışmasını sürdürürken, o anlar da görüntülere yansıdı.

Yeri geldiğinde 1 metre karda yürüyen timler, yeri geldi mi beyaz kıyafetleri ile sahada görünmez oluyor.