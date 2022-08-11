Yer altı şebekesinde elektrik akımına kapılarak can veren hırsızlık şüphelisinin kimliği belirlendi

Antalya’da elektrik ve fiber elektrik kabloların yer aldığı yer altı şebekesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden hırsızlık şüphelisinin kimliği belirlendi. Şüphelinin ’yağma’ ve ’görevi yaptırmamak’ suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yer altı kablo değişimi için şebeke hattına giren yetkililer, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis, sağlık ekipleri, itfaiye ve elektrik firması personeli sevk edildi. Yapılan incelemede sağlık ekipleri, şahsın şebekedeki ana kabloda akıma kapılıp hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze 100 metre uzaklıktaki hat girişinden çıkartıldı

Şebeke hattına 100 metre uzaklıktaki rögardan giren ekipler, cenazeyi yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından yine giriş yaptıkları bölgeden çıkardı. Bu sırada bazı vatandaşlar yaşananları görebilmek için kamyonun üzerine ve kasasına çıktı. Vatandaşlar polisin uyarısıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Cenaze alındığı sırada ölen kişiye ait çanta da dışarıya çıkartıldı. Çantanın içerisinden hırsızlıkta kullanılan bıçak, pense, tornavida gibi çok sayıda malzeme çıktı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve akımdan dolayı tanınmayacak halde bulunan cenazenin kimliği bugün tespit edildi. Yapılan otopsi sonucu ölen kişinin Yasin N. (36) olduğu, ’yağma’ ve ’görevi yaptırmamak’ suçlarından kaydı olduğu belirlendi.