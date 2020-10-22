Son Dakika
Yenişehir Polisi’nden başarılı operasyon
EMNİYET
Asayiş 22.10.2020, 18:02
1
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi.
Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı fiziki takip sonucunda Ş.B ve V.Ö isimli vatandaşların evinde yapılan aramada esrar bonzai ve metamfetamin ele geçildi.
Gözaltına alınan zanlılardan Ş.B tutuklanırken, V.Ö isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
20°
açık
Namaz Vakti 22 Ekim 2020
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:51
|Akşam
|18:21
|Yatsı
|19:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3