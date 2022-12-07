Yenilik Partisi Kurucu Üyelerinden Nalan Özyüksel olay anını anlattı

Yenilik Partisi Kurucu Üyelerinden ve olay anında içeride bulunan Nalan Özyüksel, Yenilik Partisi’nde yaşanan olayı anlattı.

Nalan Özyüksel, olay anını anlatırken “Bugün saat 4 civarlarında bir kişi İstanbul’dan geldiğini ve ziyaret etmek istediğini söyledi. Genel başkan misafiri içeri davet etti. İçerideki konuşmaları duymadık. Genel başkan çay, kahve içer misiniz diye sordu. Bu esnada elinin boğazına doğru gittiğini fark ettim. Boğazını kesmeye çalıştı. Genel başkan biraz uzun olduğu için yetişemedi. Başkanımız eğilince kalçasında 4 bıçak darbesi aldı. Biraz boğuşma yaşandı. Biz müdahale etmeye çalıştık. Tekrar saldırmak istedi. O esnada yanımda sandalye vardı. Kapıyı açmaya çalıştı ben sandalyeyi fırlatınca çıkış kapısında yere düştü. Ben bağırdım ve 112’yi aradık. Şu anda Başkanın durumu iyi” ifadelerini kullandı.

(MEA-