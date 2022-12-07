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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz’a saldıran zanlı yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yakalandığını açıkladı.
Asayiş 07.12.2022, 19:58
Emniyet Genel Müdürlüğü, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yakalandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.