Son Dakika
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Serhat K., Ankara Adliyesi’ne getirildi
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Serhat K., Ankara Adliyesi’ne getirildi
Asayiş 09.12.2022, 15:49 09.12.2022, 16:10
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Serhat K., Ankara Adliyesi’ne getirildi