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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Serhat K., Ankara Adliyesi’ne getirildi

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Serhat K., Ankara Adliyesi’ne getirildi

Asayiş 09.12.2022, 15:49 09.12.2022, 16:10
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Serhat K., Ankara Adliyesi’ne getirildi

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Serhat K., Ankara Adliyesi’ne getirildi

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