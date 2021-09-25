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Yeniköy açıklarında iki yük gemisi çarpıştı
Sarıyer Yeniköy açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.
Asayiş 25.09.2021, 08:57
Sarıyer Yeniköy açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; “RUSICH-10 ve Tahsin İmamoğlu isimli gemiler Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletilmiştir” dedi.