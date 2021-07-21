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Yenikapı’da zincirleme kaza: 1 yaralı

Fatih Yenikapı’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Asayiş 21.07.2021, 18:42
Yenikapı’da zincirleme kaza: 1 yaralı
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Fatih Yenikapı’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza, Fatih Kennedy Caddesi’nde Şehit Vefa Karakurdu altgeçidinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halil A. idaresindeki 34 BSK 881 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü önünde seyreden Volkswagen Passat marka otomobil sürücüsünün ani fren yapması sonucu duramayarak çarptı. Halil A., çarpmamak için manevra yaptığı sırada yandan gelen başka bir araca daha çarpması sonucu zincirleme kaza yaşandı. Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan bir yaşlı kadın hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı trafik akışı yan yoldan sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla sahil yolundaki trafik yoğunluğu normale döndü.

Yolcu otobüsünün sürücüsü Halil A., “Ben arkasından geliyordum. Yolu şaşırdı. Yolun ortasında durunca sol tarafa kaçmaya çalıştım. Minibüs geldi. Bu sefer kurtaramadım. Kurtaramayınca sağdan taktım. O gelince kaçamadım. Sıkıştırma yapınca olan oldu” dedi.
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