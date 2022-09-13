Yenikapı’da çalışma yapan iş makinesi alt geçide düştü

Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projesinin yürütüldüğü Yenikapı’da, tren raylarında çalışma yapan iş makinası alt geçide devrildi. O sırada alt geçitten yaya ve aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Olay, Yenikapı alt geçidinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazlıçeşme - Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projesi için Yenikapı alt geçidinin üstünde bulunan raylarda iş makinesiyle çalışma yapılıyordu. Alt geçidin üst duvarı iş makinasının ağırlığı kaldıramayınca çökme meydana geldi. İş makinası alt geçidin içine devrilirken, yaşanan kazada iş makinesinin operatörü yara almadan kurtuldu. Devrilen iş makinası olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.