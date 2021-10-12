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Yenikapı sahil yolunda bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Fatih’te sahil yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü, demir bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Asayiş 12.10.2021, 14:21
Yenikapı sahil yolunda bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Fatih’te sahil yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü, demir bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, Kennedy Caddesi Yenikapı mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 FJ 2636 plakalı motosikletin sürücüsü Ahmet Yılmaz(29) seyir halindeyken bilinmeyen bir neden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Demir bariyerlere çarpan Yılmaz, çarpmanın etkisiyle yere düştü.

Trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz’ın cenazesi olay yerine gelen ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı trafik akışını tek şeritten sağladı. Kazadan dolayı sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Enkazın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaza anını gören sürücülerden Efcan Karadağ, “Ben yan şeritten seyir halinde devam ederken arkadan bir kaza sesi duydum. Kafamı çevirip arkaya doğru baktığımda motor yerden yaklaşık bir buçuk metre havaya kalkmıştı. Kendisi de yaklaşık 2 metre havadan yere düşüyordu. Tabii diğer arkadaşlarla birlikte durduk. Durumunun ne olduğunu hep beraber bekliyoruz” dedi.

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