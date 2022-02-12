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Yenikapı-Kirazlı Hattı’nda sefer yapan metro arızalandı
İstanbul’da Yenikapı-Kirazlı Hattı’nda sefer yapan metroda arıza meydana geldi. Arıza sebebiyle seferini yapamayan metronun içinde bekleyen vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 12.02.2022, 19:17
İstanbul’da Yenikapı-Kirazlı Hattı’nda sefer yapan metroda arıza meydana geldi. Arıza sebebiyle seferini yapamayan metronun içinde bekleyen vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’da Yenikapı-Kirazlı Hattı’nda sefer yapan metro Bayrampaşa-Maltepe durağında arızalandı. Arıza sebebiyle metro seferini yapamazken, metronun içinde bekleyen vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.