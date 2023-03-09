Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_7krngp3siem5jovhasp06o82d5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/ekovitri/public_html/index.php on line 9

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/ekovitri/public_html/index.php:9) in /home/ekovitri/public_html/index.php on line 9
Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu

banner611

banner610

Son Dakika

Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz evinde ölü bulundu.

Asayiş 09.03.2023, 12:38
Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz evinde ölü bulundu.

Bartın’da yaşayan Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz (40) evinde ölü bulundu.

Olay gece saatlerinde meydana gelirken Yılmaz’ın yaşadığı evde kanlar içinde olduğunu gören ailesinin ihbarı üzerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Yılmaz’ın kendini vurduğu ve hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Yılmaz’ın olay öncesi yazılı not bıraktığı ve Jandarma ekiplerince nota el konulduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılmaz’ın cenazesi Amasra İlçesine bağlı Şükürler köyünde ikindi namazını müteakip toprağa verilecek.

Yorumlar (0)
banner612

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_7krngp3siem5jovhasp06o82d5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0