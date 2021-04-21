banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cambridge Sürdürülebilirlik Raporu
Cambridge Sürdürülebilirlik Raporu
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!

Yeniden alevle samanlık yangınında ev ve ahır kül oldu

Sivas’ta öğle saatlerinde söndürülen samanlık yangını hava karardıktan sonra yeniden alevlendi. Bir ev, samanlık ve ahır yanarak kullanılmaz hale geldi.

Asayiş 21.04.2021, 21:57
2
Yeniden alevle samanlık yangınında ev ve ahır kül oldu

Sivas’ta öğle saatlerinde söndürülen samanlık yangını hava karardıktan sonra yeniden alevlendi. Bir ev, samanlık ve ahır yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Hafik ilçesi Celali köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Sinan Elma’ya ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Köy sakinleri ve Hafik Belediyesi itfaiyesinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ancak, söndürüldüğü düşünülen yangın havanın kararması ile yeniden alevlendi. Yangın samanlığın bitişiğinde bulunan ahır ve eve sıçradı. Ahırda bulunan hayvanlar köy sakinleri tarafından zamanında çıkartılarak kurtarıldı. Ev, ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri tarafından yangının çıkış nedeninin anlaşılabilmesi için inceleme başlatıldı.
banner478
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu