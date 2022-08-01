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Yenice’de patpat ormanlık alana uçtu: 2 yaralı
Karabük’ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan patpat diye tabir edilen tarım aracının ormanlık alana uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Asayiş 01.08.2022, 20:01
Karabük’ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkan patpat diye tabir edilen tarım aracının ormanlık alana uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Satuk köyü Kalemkışla mevkiinde meydana geldi. Zeki Dereli idaresindeki patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazada Zeki Dereli ve eşi Fatma Dereli yaralanırken, olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan karı koca ekiplerin yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan Fatma Dereli Yenice Devlet Hastanesi’ne, Zeki Dereli ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.