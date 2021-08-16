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Yenice’de bir ev ile samanlık yanarak küle döndü

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Alancık köyü Hasanlar Mahallesi’nde çıkan yangında bir ev ile samanlık yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 16.08.2021, 16:05
Yenice’de bir ev ile samanlık yanarak küle döndü

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Alancık köyü Hasanlar Mahallesi’nde çıkan yangında bir ev ile samanlık yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yenice ilçesine bağlı Alancık köyü Hasanlar Mahallesi’nde Haydar Aydemir’e ait samanlıkta çıkan yangın yanında bulunan eve sıçradı. Samanlık ve içerisindeki 400 adet saman balyası ile ev küle döndü. Vatandaşların yangına hortumlarla müdahale ettiğini söyleyen Alancık Köyü Muhtarı Cahit Alan, “Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve Yenice Belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. 400 adet saman balyası, bir ev ve samanlık yandı” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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