Yenice’de anız yangını

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Ahiler köyünde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Ahiler köyüne 300 metre uzaklıktaki tarım arazisinde saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, Yenice ve Kalkım Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 1 su ikmal, 2 ilk müdahale ve arazöz gönderildi. Kısa sürede söndürülen yangında 10 dönüm tarım arazisi zarar görürken, soğutma çalışmaları sürüyor.