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Yenibosna’da hareketli dakikalar... Şüpheli araçtan polise ateş açıldı, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi
Yenibosna E-5 Karayolu’nda polis ekipleri ile araç içerisindeki şüpheli şahıslar arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki hareketlilik sürüyor.
Asayiş 09.02.2022, 16:54 09.02.2022, 17:19
Yenibosna E-5 Karayolu’nda polis ekipleri ile araç içerisindeki şüpheli şahıslar arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki hareketlilik sürüyor.