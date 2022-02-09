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Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay’da yapılması planlanan canlı bomba saldırısının engellendiğini duyurdu
Yenibosna E-5 Karayolu’nda polis ile araç içerisindeki şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Yenibosna E-5 Karayolu’nda polis ile araç içerisindeki şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Asayiş 09.02.2022, 16:28
Yenibosna E-5 Karayolu’nda polis ile araç içerisindeki şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.