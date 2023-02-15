Yeni Zelanda’yı vuran kasırgada 4 can kaybı

Yeni Zelanda’nın kuzeyini vuran Gabrielle Kasırgası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, bin 442 kişinin kayıp durumda olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda’nın kuzeyini Gabrielle Kasırgasının bilançosu netleşiyor. Polisten yapılan açıklamada, sel sularına kapılan bir çocuk dahil 4 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ayrıca 10 binden fazla kişinin yerinden edildiği, bin 442 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Acil Durum Yönetimi Bakanı Kieran McAnulty gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kasırganın en kötüsünü atlattık ama henüz tehlikeyi atlatmış değiliz. Bu önemli bir felaket ve en çok etkilenen bölgelerde durumun iyileşmesi haftalar alacak" dedi. Otoyollar toprak kayması ve çökmeler nedeniyle kapatılırken, 160 bin hane elektriksiz kaldı. Bazı bölgelerde sel sularının evlerin ikinci katına kadar ulaştığı vurgulandı.