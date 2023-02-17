Yeni Zelanda’daki kasırgada can kaybı 8’e yükseldi

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, ülkenin kuzeyini vuran Gabrielle Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldiğini açıklayarak, “Bu şüphesiz bu yüzyılda gördüğümüz en büyük doğal afet” dedi.

Yeni Zelanda’nın kuzeyini Gabrielle Kasırgasının bilançosu artıyor. Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins yaptığı açıklamada, kasırgada ölenlerin sayısının 8’e ulaştığını duyurdu. Acil durum ekiplerinin şimdilik ulaşılamayan bölgelerle temas kurdukça can kaybı sayının artmasının beklendiğini belirten Hipkins, “Ülke genelinde bundan daha fazla ölüm olabileceği gerçeğine kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Ayrıca gerçek sayıyı bir süre bilemeyeceğiz. Bu şüphesiz bu yüzyılda muhtemelen gördüğümüz en büyük doğal afet. Bu kadar geniş bir alanı kapsadığı için hasarın boyutu da oldukça fazla” ifadelerini kullandı. Hipkins ayrıca sular altında kalan çiftliklerin birçok bölgede meyve ve sebze arzını etkileyebileceğini söyledi.

Polisten edinilen bilgiye göre 4 bin 500’den fazla kişiden haber alınamazken, çoğunun iletişim ağlarına erişimi olmadığına inanılıyor. Kasırga nedeniyle 10 binden fazla kişinin de evsiz kaldığı belirtiliyor.