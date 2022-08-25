Yeni Zelanda’da şantiyede patlama: 5 yaralı

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde bir şantiyede sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde bulunan Halsey Caddesi üzerindeki bir şantiyede yerel saatle 06.00 sularında patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişinin yaralandığı ifade edildi. Olay yerinde çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, patlamanın yaşandığı bölge güvenlik çemberine alındı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.