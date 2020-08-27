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Yeni Zelanda’da cami saldırganı Tarrant müebbet hapse mahkum edildi

TERÖRİST BRENTON TARRANT, ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.

Asayiş 27.08.2020, 11:20
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Yeni Zelanda’da cami saldırganı Tarrant müebbet hapse mahkum edildi

Yeni Zelanda’da 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Onun artık gün yüzü görmeyecek olmasından ötürü içim rahatladı" dedi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde gerçekleştirilen cami saldırısıyla ilgili davada karar duruşması sona erdi. Christchurch’te 15 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısının katil zanlısı Brenton Harrison Tarrant, 51 Müslümanı öldürme, 40 kişiyi yaralama suçundan yargılanıyordu. 4 gündür devam eden duruşmalarda katil zanlısı Tarrant, hayatını kaybedenlerin yakınları ve terör saldırısı sırasında yaralananlarla yüzleşti. Tarrant, hakkındaki 51’i cinayet, 40’ı cinayete teşebbüs ve 1’i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etti.

Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Christchurch Yüksek Mahkemesinde görülen davanın hüküm duruşmasında Hakim Cameron Mander, 29 yaşındaki Avustralyalı terörist Tarrant’a verilen cezayı açıkladı. Mander, terörist Tarrant’ın 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giydiğini ve şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası aldığını duyurdu. Hakim Mander terörist Tarrant’a yönelik, "Benim gözlemime göre sebep olduğunuz zarar konusunda hiç özür dilemediniz. Odak noktanız kendiniz ve kendinizi içinde bulduğunuz konum gibi görünüyor" şeklinde konuştu. Mander, "Ömrünüz boyunca hapis yatmanızın uzunluğu ne kadar uzun olursa olsun, yaptıklarınızı telafi edebileceğini düşünmüyorum. Ölçebildiğim kadarıyla kurbanlarınıza karşı herhangi bir empatiden yoksunuz" dedi.

Al Noor camisinin imamı Gamal Fouda, "Sevdiklerimizi hiçbir ceza geri getirmeyecek. Aşırılık yanlılarının hepsi aynı. Din, milliyetçilik veya başka bir ideoloji kullanıp kullanmadıkları. Tüm aşırılık yanlıları, nefreti temsil ediyorlar. Ama bugün buradayız. Sevgiye, merhamete, Müslüman ve gayrimüslimlere, inançlı ve inançsız insanlara saygı duyuyoruz" diye konuştu.

Başbakan Ardern kararı memnuniyetle karşıladı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, terörist Tarrant’a verilen ömür boyu hapis cezasının ardından yaptığı açıklamada, "Onun artık gün yüzü görmeyecek olmasından ötürü içim rahatladı" ifadelerini kullandı. Başbakan Ardern, "15 Mart travması kolay iyileşmiyor ama bugün umarım teröristin adını duymak veya anmak için herhangi bir nedenimiz var. Bir ömür boyu eksiksiz ve mutlak bir sessizliği hak ediyor" dedi. Ardern, "Bu, Yeni Zelanda’da benzeri daha önce hiç görülmemiş bir suçtu ve şimdi de daha önce hiç görmediğimiz bir ceza verildi" şeklinde konuştu. "Hiçbir şey acıyı ortadan kaldıramaz" diyen Başbakan Ardern, "Ama umarım tüm bu süreç boyunca etrafınızda Yeni Zelanda’nın kollarını hissetmişsinizdir ve ilerleyen günler boyunca da hissetmeye devam edersiniz" dedi.

Öte yandan 15 Mart 2019’da terörist Tarrant, Christchurch’teki Al Noor Cami’ye yarı otomatik silahla saldırırken, Cuma namazı için toplanan Müslümanlara kurşun yağdırmıştı. Katliamını kameraya kaydeden Tarrant, Müslüman karşıtı bir marş çalmıştı. Tarrant Al Noor Cami’de yakın mesafeden 44 kişiyi öldürmüş, ardından yakınlardaki Linwood banliyösünde ikinci bir camiye saldırarak 7 kişiyi daha katletmişti.

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