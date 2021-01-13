Son Dakika
Yeni Zelanda parlamentosuna baltalı saldırı
Yeni Zelanda’da parlamento binasına balta ile saldıran saldırgan yakalandı.
Asayiş 13.01.2021, 10:52
2
Yeni Zelanda’da parlamento binasına balta ile saldıran saldırgan yakalandı.
Yeni Zelanda’da parlamento binasına baltalı saldırı gerçekleştirdi. Balta ile saldırı düzenlenen kişi, parlamento binasının kapısının camlarını kırdı. Binaya girme girişiminde bulunmayan 31 yaşındaki saldırgan 10 dakika içerisinde polis tarafından yakalandı.
Polis, baltalı saldırganın maddi hasara neden olduğunu ancak binaya girmeye çalışmadığını açıkladı. Yeni Zelanda’da milletvekillerinin yaz tatilinde olması nedeniyle saldırı sırasında binada yalnızca birkaç çalışan bulunuyordu. Saldırganın ilerleyen saatlerde Wellington bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.Parlamento ya da siyasilere yönelik saldırıların nadir olarak görüldüğü Yeni Zelanda’da bakanlar ve üst düzey yöneticiler korumaları olmadan kafelere, alışveriş merkezlerine gidiyor. 2019 yılında yaşanan nadir saldırılardan birinde İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, işe giderken yumruklu saldırıya uğramıştı.
6°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Everton
|17
|32
|5. Tottenham
|16
|29
|6. Man City
|15
|29
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü