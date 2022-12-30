Yeni yıl öncesi terminalde sıkı denetim

Düzce(İHA) – Düzce’de yılbaşı tedbirleri çerçevesinde trafik ekipleri şehirlerarası otobüs terminalinde uygulama yaptı. Yeni yıla aileleriyle girmek için yola çıkanlar emniyet kemeri konusunda polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Yeni yılı aileleriyle geçirmek ve tatil bölgelerine gitmek için otobüse binenler Düzce Şehirlerarası terminalinde polis ekiplerinin denetimi ile yolculuklarına başladılar.

Düzce Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehirlerarası otobüs terminalinde emniyet kemeri ve kış lastiği uygulaması yaptı. Denetimler çerçevesine otobüse binen trafik polisleri emniyet kemeri takmanın önemi hakkında yolculara bilgiler verirken, ayrıca bilgilendirici broşür de dağıttı.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Bayram Ali Derman, bütün çabaların vatandaşların sağlıklı seyahat etmeleri için olduğunu belirterek “Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde Düzce’de şehirlerarası otobüs terminalinde emniyet kemeri ve kış lastiği denetimleri yapıyoruz. Uygulama noktalarımızda da alkol denetimlerine ağırlık vereceğiz. Yaptığımız denetimlerde emniyet kemerinin önemine vuru yapıyoruz. Emniyet kemerinin otobüslerde yolcular tarafından da takılmasını sağlamaya çalışıyor” dedi.

Derman kış lastiği uygulamasına da ağırlık verdiklerini söyledi.