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Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Yeni haftaya acı haberle başladık! '1 evladımız şehit oldu'

Dün akşam saatlerinde eli kanlı bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 teğmen şehit olmuştu. Bugün de Van’ın Çatak ilçesinde yürütülen Eren Abluka-22 Operasyonu esnasında ey yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit düştü.

Asayiş 18.07.2022, 10:30 18.07.2022, 10:47
Yeni haftaya acı haberle başladık! '1 evladımız şehit oldu'

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer Faruk CİVELEK şehit olmuştur."

Nişanlı ve 7 kardeş oldukları öğrenilen şehidin, eylülde dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

'1 ACI HABER DAHA'

Çatak ilçesi Övecek Mahallesi’nde icra edilen Eren Abluka - 22 Operasyonu esnasında Uzman Jandarma VII. Kademeli Çavuş Mustafa Bozkurt (Kayseri), gece saat 03.30 sularında EYP patlaması sonucu şehit düştü. Şehidin naaşı hastaneye kaldırılırken, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

#şehit #Van
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