Yeni ev almak isteyen kadına inşaatı mahkemelik olan daireyi sattılar

Adana’da geçen yıl emlakçı kuzeniyle anlaştığı daireyi satın almak için evini ve arabasını satan Hatun Yalım Sümer, beğendiği evin yerine satılan dairenin bulunduğu inşaatın 8 yıldır mahkemelik olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Adana’da, geçen yıl yeni ev almak için sıfır arabasıyla oturduğu daireyi satan Hatun Yalım Sümer, emlakçısı aynı zamanda kuzeni olan kişi tarafından dolandırılarak 480 bin TL’sinden oldu. Dolandırılan Sümer’e 8 yıldır mahkemelik olan ve yapım aşamasında müteahhit tarafından terk edilen bir apartmanda daire verildi.

38 yaşındaki Hatun Yalım Sümer, yeni bir ev almak için emlakçılık yapan dayısının oğlu T.Y (34) ile görüştükten sonra arabasını ve oturduğu evi sattı. Ancak anlaştığı daireyi alamayan bunun yerine, 480 bin lira karşılığında yapım aşamasındaki bir apartman dairesini satın alan Sümer, satın aldığı dairenin bulunduğu de 8 yıldır mahkemelik olduğunu öğrenince şok oldu.

Dolandırıldığını ileri süren Sümer, ”Öz dayımın oğlu, yani kuzenimin ofisine gittim. Pazartesiydi, sözleşme yapıldı. Çarşamba gününe tapudan randevu alındı. Çarşamba günü geldiğinde, adam virüs oldu ve başka bahaneler üretti. Ben eşyalarımı her şeyi koliledim, her şeyim hazır vaziyetteydi. Şu gün bugün başka yer orası burası derken, anlaştığımız yeri iptal etti. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Sonunda bana yapım aşamasındaki bir daireyi sattı. Dairenin, 8 senedir mahkemesi süren inşaatın müteahhit tarafından yapımının yarım bırakıldığını öğrendim" dedi.

Şu anda kayınbabasının evinde birlikte yaşadıklarını kaydeden Sümer, ”Bu olay, psikolojik olarak evin içerisinde çocuklarıma bile yansıdı. Her şeyden oldum, sağlığımdan oldum. Adalet istiyorum. Ben yandım, Adana’da başka insanlar yanmasın. Benim çektiğim acıyı başka insanlar yaşamasın. ” diye konuştu.