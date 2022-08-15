Yeni doğan bebeği tarlaya bırakmışlar

Mersin’in Akdeniz ilçesinde bir tarlada, 3-4 günlük bir bebek bulundu. Yoldan geçerken bir kadın tarafından bulunan bebek, ambulans hastaneye götürülerek gözetim altına alınırken, polis ekipleri bebeği bırakan şahıs ve şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesinde dün akşam evine giden ismi öğrenilemeyen kadın, bölgede bulunan boş bir tarlada bebek sesi duydu. Sese doğru giden kadın, tarlada yerde yatan 3-4 günlük olduğu tahmin edilen bir bebek buldu. Hemen bulunduğu yerden bebeği alan kadın, çocuğu eve götürüp, bakmaya başladı. Kadının bugün yetkileri araması üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen bebek, gözetim altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken, çocuğu bulan kadında ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

Polis, bebeği tarlaya bırakıp giden şahıs veya şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Bölgedeki vatandaşlar, çocuğun dün tarlada bir kadın tarafından bulunduğunu ve evine alındığını söylerken, sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdiler.