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Yeni doğan bebeği cami avlusuna bıraktılar
MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BU SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA İDDİAYA GÖRE MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNDE BULUNAN SELAHADDİN EYYUBİ CAMİNİN AVLUSUNDA BİR BEBEK BULUNDU.
Asayiş 13.11.2020, 15:07
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yeni doğan ve cinsiyeti kız olan bir bebek cami avlusuna bırakıldı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan Selahaddin Eyyubi caminin avlusunda bir bebek bulundu. Kimliği belirsiz kişi yada kişilerce cami avlusuna bırakıldığı iddia edilen bebek sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bebeğin tedavisi hastanede devam ederken polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.