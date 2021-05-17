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Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, T129 Atam helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisinin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edildiğini duyurdu.

Asayiş 17.05.2021, 21:42
Yeni Atak helikopterleri Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, T129 Atam helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisinin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabında Atak helikopterinin görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki hakimiyetini artırmak için üretmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne T129 Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisini teslim ettik" ifadeleri kullanıldı.
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